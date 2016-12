Clubs Noordkop weren kunstgras niet

Foto ANP Rubberkorrels zoals ze ook op het kunstgras in Waterland liggen.

SCHAGEN - Voetbalverenigingen in de Noordkop blijven voorlopig op kunstgras spelen.

Door Rosalie Buding - 26-12-2016, 17:47 (Update 26-12-2016, 19:28)

Reden hiertoe is de uitkomst van het onderzoek dat de RIVM onlangs hield over de rubberkorrels van de grasvelden.

De gezondheidsrisico’s die deze zouden veroorzaken, zijn verwaarloosbaar. Tinus Teeuwen, voorzitter van ZAP uit Breezand: ,,Onze club blijft op kunstgras spelen. We nemen ook geen extra maatregelen voor de kleinste spelers. Die begrijpen wel dat ze de korrels niet in hun mond moeten stoppen. Daarnaast: voetbalclubs hebben het deze dagen niet breed. Alle velden laten vervangen zou te veel geld kosten.’’

Mike Mooij van voetbalvereniging RSC: ,,Er zijn alternatieven van kunstgras, bijvoorbeeld het gebruik van kurk. We willen alleen geen overhaaste beslissingen nemen. Voordat we iets ondernemen, wachten we de uitkomsten van verdere onderzoeken af.’’