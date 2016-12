Zestig incidenten met ’verwarden’ Hollands Kroon

ANNA PAULOWNA - Het aantal meldingen bij de politie over incidenten met verwarde personen in de gemeente Hollands Kroon in 2016 ligt rond de zestig.

Door Redactie Schager Courant - 26-12-2016, 16:44 (Update 26-12-2016, 16:44)

Daarvan kunnen meerdere meldingen zijn gedaan over een en dezelfde persoon. Zo blijkt uit antwoorden van wethouder Mary van Gent op raadsvragen van Sylvia Buczynski (PvdA). Dat aantal scheelt weinig met het jaar ervoor.

Hollands Kroon kent geen specifieke aanpak van verwarde mensen die de openbare orde verstoren.

,,Wij werken met wijkteams en diverse ketenpartners met specifieke expertise op basis van maatwerk’’, aldus Van Gent. ,,Daarbij maken we gebruik van al bestaande structuren en onder meer een zogeheten sociaal calamiteitenplan.’’