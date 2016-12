Dronken man trekt vernielzuchtig door Schagen

SCHAGEN - De politie kreeg dit kerstweekend in de nacht van vrijdag op zaterdag diverse meldingen van een dronken man die door Schagen trok en meerdere vernielingen pleegde.

Door Richard Zut - 26-12-2016, 13:50 (Update 26-12-2016, 14:11)

Na enige tijd zoeken kregen de agenten bericht dat er een dronken persoon bij een van de eerdere melders op de deur stond te kloppen en naar binnen wilde. De man in kwestie was dusdanig onder invloed dat hij is aangehouden voor openbare dronkenschap. Naar aanleiding van diverse verklaringen heeft de politie hem ook als verdachte kunnen linken aan de vernielingen.

De man is na ontnuchtering gehoord. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat hij alle veroorzaakte schade zal moeten vergoeden.