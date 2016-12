Stroom valt uit: kerstdiner Schagen in de soep [update: storing opgelost]

SCHAGEN - Inwoners van Schagen, Oudesluis, Schagerbrug en Sint Maartenbrug moesten het zondagavond rond kerstdiner-tijd zonder stroom doen.

Rond 18.50 uur kwamen de eerste meldingen op social media als Twitter en Facebook van een stroomstoring in het gebied.

Liander meldde even later via Twitter dat de postcodes tussen 1741 en 1751 door de storing waren getroffen. De netbeheerder verwachtte aanvankelijk dat het probleem rond kwart over negen was opgelost, maar tot opluchting van veel inwoners keerde de spanning tegen acht uur weer terug.

Volgens Liander waren er enkele honderden aansluitingen getroffen.