40 jaar lid Ritmisch koor Waarland

Foto Chris P. Dekker Plezier bij jubileum.

WAARLAND - Op Eerste kerstdag zijn Elly Visser-Henselmans en An Hogerheijde-Herman uit Waarland in de Wulframkerk verrast met een onderscheiding vanwege hun 40-jarig lidmaatschap bij Ritmisch koor Waarland.

Door Richard Zut - 25-12-2016, 14:21 (Update 25-12-2016, 14:21)

De kerstviering werd onderbroken toen zij een eremedaille in goud, een bijbehorende oorkonde en een broche overhandigd kregen door pastor Van der Linden, voor hun jarenlange inzet in het koor. Deze onderscheidingen werden ze toegekend door Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG).

Bea Stolze droeg namens het koor een speciaal gedicht voor: ,,Lieve An en Elly. Al ruim veertig jaar zingen jullie het hoogste lied. In september 1976 zijn jullie bij ons koor begonnen. En hebben altijd de sopranenpartij gezongen. Dat kon het Ritmisch koor niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar dat jullie hier voor ons staan. Jullie worden voor deze grote prestatie onderscheiden. Pastoor van der Linden zal jullie nu met de bijbehorende oorkonden en insignes verblijden. Gefeliciteerd namens het koor en ga als je blieft nog vele jaren door.’’