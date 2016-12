Auto belandt in water Zandvaart

Foto Manon Kant Omstanders staan verbaasd te kijken naar de te water geraakte auto bij de Zandvaart in Breezand.

BREEZAND - Door nog onverklaarbare oorzaak is zaterdagmiddag even voor twee uur een auto te water geraakt in de Zandvaart in Breezand. Het voertuig belandde in de vaart nabij de middnin het dorp gelegen supermarkt van Deen, en is vermoedelijk achteruit van het talud gegleden.

Door Richard Zut - 24-12-2016, 15:28 (Update 24-12-2016, 15:57)

De politie kreeg tot nu toe geen melding van dit voorval. Woordvoerder Politie Noord-Holland Noord Roderick de Veen: ,,Ik vermoed dus dat de eigenaar zijn of haar wagen zelf uit het water heeft laten takelen.’’