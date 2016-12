Film kijken op sleetjes bij Schagen on Ice vroeger

Foto Marc Moussault Eerder deze week: ijspret voor Praktijkschool-leerlingen van het Regius College op het kunstijs van Schagen on Ice aan de Markt. Ellen Bijpost (l) en Chelsea Borgo laten zich vorstelijk rondrijden door Rishindra Soekhoe en Quincy van den Bos.

SCHAGEN - De filmvertoning van The Grinch op de kunstijsbaan van Schagen on Ice aan de Markt op donderdag 29 december begint om 19 uur, en niet - zoals eerder gemeld - om 21 uur.

Door Richard Zut - 23-12-2016, 10:34 (Update 23-12-2016, 10:34)

De Slee-In Bioscoop wordt gratis beschikbaar gesteld door de Schagense bioscoop Cinemagnus en bezoekers kunnen The Grinch op de ijsbaan zien vanaf zelf mee te nemen sleetjes. Pr-man Ron de Bruin van Schagen on Ice: ,,Op tijd komen wordt aangeraden, want vol is vol.’’