Ontmoeting, dat drijft Paulien Deijkers-Smit - de vierde genomineerde ’Noordkopper’

Foto Marc Moussault Paulien Deijkers-Smit in de katholieke kerk van Wieringerwerf. Zij is actief bij de Raad van Kerken. Bekijk Fotoserie

WIERINGERWERF - „Er zijn al heel mooie vriendschappen uit ontstaan. Prachtig om te zien.” Paulien Deijkers-Smit (62) kijkt uit naar de derde Vluchtelingenmiddag in de Wieringermeer, in januari.

Door Ed Dekker - 23-12-2016, 10:06 (Update 23-12-2016, 10:20)

De eerste twee bijeenkomsten, in november en december, waren succesvol. „Het zijn spontane ontmoetingen tussen dorpelingen en statushouders, nieuwkomers uit het buitenland.” Paulien Deijkers is kandidaat nummer vier voor de ’Noordkopper van het jaar’.

Met vijf anderen begon zij dit jaar vanuit de plaatselijke Raad van Kerken met een nieuw initiatief. „We startten met een bingomiddag. Daarna een sinterklaasmiddag. Met zestig bezoekers, half om half. Op 7 januari spelletjes, zoals stoelendans en sjoelen. We wisten niet waar aan begonnen. Heel blij zijn we met de eerste resultaten.”

KVG

De Wieringerwerfse is een van die vrijwillige steunpilaren die onmisbaar zijn voor een gemeenschap. Nooit op de voorgrond willen, altijd ten dienste van de ander zijn, samen met anderen. Een nominatie waard. Op diverse manieren zet zij zich belangeloos in. Neem de KVG, Katholiek Vrouwengilde.

„De landelijke organisatie KVG bestaat niet meer, maar wij kunnen nog steeds veel betekenen voor ouderen in onze dorpen. Bij de kerstviering deze week waren liefst zestig leden. Ontmoeting, het gevoel hebben ergens bij te horen, dat is belangrijk voor hen. Fijn om dat mogelijk te maken.”

Ook voor de Culturele Raad Wieringermeer is Paulien Deijkers heel actief, samen met haar partner Rien Hoekenga. Paulien is secretaresse en verzorgt de pr. De Culturele Raad organiseert jaarlijks negen á tien optredens per jaar in de Cultuurschuur.

Blues

Rien verzorgt er geluid en licht. Paulien: ,,Jazz, blues, klassiek, van alles. Je hoeft niet naar de Heineken Music Hall om te genieten.”

Onbetaalbaar, zo’n vrijwilliger.

Voor de verkiezing ’Noordkopper van het jaar’ heeft deze krant vijf genomineerden gekozen uit de kandidaten die lezers hebben voorgedragen. Nu de vierde. Volgende week kunnen lezers op hun favoriet stemmen.