Earring is hoofdact op Badpop

ANP Kippa Leadzanger Barry Hay, gitarist George Kooymans, bassist Rinus Gerritsen, drummer Cesar Zuiderwijk en saxofonist Bertus Borgers van rockband Golden Earring komen 14 juli naar Waarland.

WAARLAND - De 36e editie van Badpop wordt een speciale. De legendarische rockband Golden Earring is vrijdag 14 juli headliner op het festival in Waarland. ,,Ik denk dat dit - in elk geval wat mij betreft - onze grootste boeking ooit is’’, zegt medeorganisator en pr-man Ron Stoop.

Door Mike Deutekom - 23-12-2016, 9:16 (Update 23-12-2016, 9:30)

Stoop verwacht met het bekendmaken van de hoofdact een run op kaarten voor het festival. ,,We overwegen zelfs om de kaarten online al vanaf half januari in de verkoop te doen. Via onze website...