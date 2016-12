Nieuwe groepsaccommodatie Wierschuur Nieuwland op Wieringen een ’kathedraal’

Foto Marc Moussault Een kijkje in het indrukwekkende houten hart van de opgeknapte Wierschuur.

HIPPOLYTUSHOEF - ’Wierschuur Nieuwland’, zo gaat de nieuwe groeps- en vergaderaccommodatie in Hippolytushoef heten van de Wieringer ondernemers Martine van Soolingen (56) en Edwin Bonvie (52).

Door Ed Dekker - 22-12-2016, 20:49 (Update 22-12-2016, 21:52)

Het complex met negen gastenkamers en diverse ontmoetingsruimtes aan de Stroeërdijk opent komend april.

Van Soolingen en Bonwie zetten anderhalf jaar geleden hun tanden in de herbestemming van de vervallen kolossale Wierschuur. Bijna de helft van de investering van 1,4 miljoen euro vergoeden de provincie en het Waddenfonds.

Boerderijenstichting

De inwendige houtconstructie is indrukwekkend. Boerderijenstichting Noord-Holland ’Vrienden van de Stolp’ spreekt van een ’unieke wierkathedraal’.

In de schuur werd lange tijd wier opgeslagen, eerst voor dijkenbouw, later voor onder meer matrasvulling. Nu wordt gewerkt aan de inrichting.

Villa Nieuwland

De bed & breakfast in Oosterland van de ondernemers heet ’Villa Nieuwland’. Deze naam herinnert aan de Zuiderzeewerken. Het gebied waarin de Wierschuur staat is in de negentiende eeuw drooggelegd als de Polder Nieuwland.