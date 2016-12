Eindbedrag Regius College overtreft verwachtingen

SCHAGEN - Vermoeid en hongerig, maar uiterst tevreden zijn de docenten Rik Tiebie, Michiel Zonneveld en Joost Naberman donderdag het glazen huis uit gestapt.

Door Rosalie Buding - 22-12-2016, 17:09 (Update 22-12-2016, 17:09)

48 uur lang zat het drietal ’opgesloten’ in het Regius College om geld op te halen voor 3FM Serious Request. Samen met de dj’s van Schagen FM maakten ze continu radio, waarbij leerlingen tegen betaling verzoeknummers konden indienen.

De grote kerstmarkt die woensdagavond op de school werd gehouden, bracht ook veel geld op. Het eindbedrag was liefst 8087,53 euro. Ruim vijfduizend euro meer dan het streefbedrag. De drie docenten maakten dan ook een vreugdedansje. Zonneveld: ,,Het was zó leuk om te merken dat veel mensen naar ons luisterden via de radio, zelfs ’s nachts. Het weinige slapen was zwaar, maar ik werd toch altijd vrolijk van de energieke leerlingen.’’

Tiebie: ,,Geweldig te zien hoe iedereen zich inzette om geld op te halen.’’ Naberman: ,,Het was wel raar om geen vast voedsel te eten. We leefden op smoothies.’’ Toen het Glazen Huis woensdag klokslag twaalf uur ’s middags weer open ging, keken de docenten dan ook vrolijk op toen er dienbladen met Happy Meals en chocoladerepen naar ze toe werden gebracht.

,,Het was een ontzettend leuke ervaring. Wie weet kunnen we volgend jaar weer zo’n actie organiseren,’’ vertelt Zonneveld.

Intussen is ook de definitieve opbrengst van het Glazen Huis Hippolytushoef bekend: € 21.648,27. De negen clubs die aan de sponsorloop meededen kregen daaruit tezamen € 9961,20. Het restant gaat naar 3FM Serious Request in Breda.