Ongeluk A7 tussen Wieringerwerf en Den Over

WIERINGERWERF - De snelweg A7 is donderdagmiddag in de richting van Hoorn naar Den Oever enige tijd helemaal dicht geweest door een ernstig ongeluk bij Wieringerwerf. Een automobiliste is over kop geslagen met haar auto en via de vangrail in de sloot beland.

Door Internetredactie - 22-12-2016, 16:32 (Update 22-12-2016, 20:51)

Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). De VID bericht verder dat de vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis zou zijn gebracht en dat er een traumahelikopter ter plaatse is gekomen.

Inmiddels is een rijstrook weer vrijgegeven. De Rijkswaterstaat meldt dat het schadeherstel waarschijnlijk tot 20.30 uur gaat duren. Tot die tijd blijft de rechterrijstrook dicht.

Het zou gaan om een eenzijdig ongeval.

