Subsidie voor jonge landbouwers om te verduurzamen

SCHAGEN/HOLLANDS KROON - Landbouwers van 40 jaar of jonger in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon kunnen een subsidie aanvragen om hun landbouwbedrijf duurzamer te maken.

Door Richard Zut - 22-12-2016, 11:47 (Update 22-12-2016, 12:19)

De subsidie kan tot en met 16 januari 2017 worden aangevraagd. Onder de regeling vallen zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld machines om tegelijk te spitten en te zaaien. Het minimumbedrag per aanvrager is 10.000 euro, met een maximum van 20.000 euro per aanvraag.

De agrariërs kunnen méér dan een investering per aanvraag doen, maar per investering zijn de subsidiabele kosten minimaal 20.000 euro. De vergoeding is maximaal 30 procent van de subsidiabele kosten.

De investeringen die voor een subsidie in aanmerking komen, staan op een investeringslijst. De subsidie maakt deel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3: het derde Europese subsidieprogramma voor het innoveren van het Nederlandse platteland.

Meer informatie op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.