Karin Bloemen en Gijs Staverman bij benefietavond Hospice Schagen

Foto John Oud Ook de CB Band treedt op bij de benefietavond voor het hospice.

SCHAGEN - Zoveel mogelijk geld ophalen voor de aankleding en inrichting van het nieuwe onderkomen van het Hospice Schagen en omgeving aan de Johan Vermeerstraat. Dát is het doel van de benefietavond op 29 oktober in het door Nico Gründmann belangeloos beschikbaar gestelde Kdanz aan de Loet.

Door Richard Zutr.zut@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 13:50 (Update 21-9-2016, 13:55)

Dat lijkt helemaal te gaan lukken, afgaande op het feestelijke muzikale programma dat deze avond aantrekkingskracht geeft. Zo zal Karin Bloemen er optreden, en presenteert Gijs Staverman de avond waaraan ook een grote loterij verbonden is. De wens bestaat om ook Gerard Joling deze avond te laten schitteren in Kdanz.

Daarnaast zijn er optredens van lokaal bekende acts als de CB Band, Kees Baars (met Elvis-act), en Quinty Baars. De kaarten (15 euro in de voorverkoop en 17,50 aan de kassa) vliegen de deur uit.

Annemieke Eveleens van het Hospice: ,,We hebben er nu al vierhonderd verkocht, en hopen er meer dan duizend kwijt te raken. En is er nóg meer belangstelling, dan zullen we niet schromen om er kaarten bij te laten maken.’’

De kaartverkoop loopt via Piet Pann, Havanna, Vivant Groenland en Henk Bakker Bloemen, of per e-mail via marcelwessel@quicknet.nl.