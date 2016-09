Nieuwe Hondsbossche Duinen zijn bezaaid met borden

Foto’s HMC/Ed Dekker Brabanders Jan en Gerrie Linders bij strandslag Leiweg in de Hondsbossche Duinen. Negen borden tellen zij op deze locatie (niet alle zichtbaar). Bekijk Fotoserie

PETTEN - De nieuwe Hondsbossche Duinen tussen Petten en Camperduin zijn bezaaid met verkeersborden. Verdeeld over 5,5 kilometer stuit de recreant zeventig keer op de tekst ’Kwetsbaar duingebied, geen toegang’. Totaal zijn er meer dan 140 ver- en gebodsborden geplaatst.

Door Ed Dekker ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 11:15 (Update 21-9-2016, 11:55)

Natuurliefhebber en oud-burgemeester Jos Louter van Harenkarspel spreekt van ’triest voorbeeld van de verkeersbordenchaos in Nederland’. De Warmenhuizer stuurde de Tweede-Kamerfractie van het CDA er een brief over.

Louter dringt bij CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma aan op maatregelen. Hij geeft meer voorbeelden van gebieden...