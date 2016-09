VVD-voorstel brug bij ’Gat van Schagen’ weggevaagd

SCHAGEN - Het werd nog net niet vijandig, dinsdagavond bij de gemeenteraadsvergadering van Schagen. Maar de ’wijze waarop de door fractievoorzitter Jonne van de Beek ingebrachte VVD-motie voor een ’wandel en fietsbrug over de Westfriese Omringdijk’ door de meeste fracties werd bejegend was allerminst vriendelijk.

Door Richard Zut - 20-9-2016, 21:46 (Update 20-9-2016, 21:46)

Dat die motie van de uit de coalitie gevallen VVD het niet zou halen, stond op voorhand al vrijwel vast. Van de Beek zal vermoedelijk echter wensen dat hij dit voorstel nooit had ingebracht.

Alleen de vijf VVD-raadsleden en Friso Teerink van Duurzaam Natuurlijk Alternatief (DNA) steunden de wens om de onderbreking van de Westrfiese Omringdijk bij ten oosten van Schagerbrug te herstellen door een beweegbare fiets en wandelbrug.

De overige 23 raadsleden stemden - mordicus - tegen. Aldus werd het VVD-voorstel voor een brug bij het zogeheten ’Gat van Schagen’ finaal weggevaagd.

De lofzang van inspreker Sjaak Bos van de Westfriese Deurloupers (’Gaan met die brug!’) was niet aan de Schager raad besteed, net zo min als het pleidooi van dijken- en polderkenner Willem Messchaert uit Kolhorn.

Co Wiskerke (CDA) was het felst in zijn betoog: ,,Het gaat hier om vier miljoen gemeenschapsgeld. Het staat ook niet in het coalitieakkoord dat VVD zelf onderschreef, maar nu u daar niet meer in zit denkt u ’ik probeer het toch nog een keertje’. Het valt me op dat u sinds de coalitiebreuk nog niet met een creatief idee gekomen bent.’’

Van de Beek noemde dit laatste ’beschamend’.