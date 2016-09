’Derde burgemeester bij ons’

Foto Marc Moussault Het platina bruidspaar Aafje Groet en Toon Konijn.

NIEUWE NIEDORP - En dat was nummer drie. Toon en Aafje Konijn-Groet kregen gistermiddag bezoek van hun derde burgemeester. Jaap Nawijn, burgervader van Hollands Kroon, feliciteerde het bruidspaar van harte.

Door Ed Dekker - 20-9-2016, 21:34 (Update 20-9-2016, 21:34)

Zeventig jaar getrouwd, een zeldzaamheid. Bij de twee vorige huwelijksjubilea stonden Leny Jansen-van der Gevel en Franc Weerwind van Niedorp op de stoep.

De bruid is 89 jaar, de bruidegom 94 jaar. Vier maanden geleden verhuisde het platina paar van de Sportstraat in Kolhorn naar de Koperwiek in Nieuwe Niedorp. Met de zorg van organisatie Samen binnen handbereik voelen ze zich thuis op hun nieuwe stek. „Geen tuin meer, geen trappen meer. Alles beneden.” ’Beneden’ is op de tweede verdieping van het jonge woonzorggebouw.

Zeventig jaar één, dat hadden ze op 20 september 1946 niet gedacht. Hij komt uit de Beemster, zij uit de Schagerwaard. Toon en Aafje hebben elkaar leren kennen in Bergen. „In 1945, het gewapende verzet was voorbij. Ik lag daar in dienst en mijn vrouw werkte in Bergen bij een melkboer in de huishouding.” Op straat kwam zij een groepje militairen tegen. „Wat een klein, zwart soldaatje loopt daar, dacht ik.”

Bello

Met Bello reisden de geliefden soms naar Bergen aan Zee. Geheel gerestaureerd is deze Bergense locomotief nu het pronkjuweel van de stoomtramlijn Hoorn-Medemblik. „Een keer misten wij terug Bello en moesten lopend terug, door het bos. We verdwaalden. Vonden we helemaal niet erg.”

De eerste van de vier kinderen is geboren in 1947. „We hadden nog geen eigen huis. Er was de eerste jaren na de oorlog woningnood. We trokken in bij vader en moeder Konijn. Vader was werkman bij landbouwer Kistemaker, aan de Waardpolderhoofdweg in Kolhorn.”

Toon en Aafje hebben altijd in Kolhorn gewoond. Hij was eerst boerenarbeider, later werkte hij jaren in de bouw. „Ik was huismoeder. En ik heb in de kroketten bij Van Zoonen in Schagen gewerkt.”

De bruidegom heeft zich jaren ingezet bij voetbalvereniging Kaagvogels, vooral als secretaris en begeleider van het eerste elftal. Na zijn pensioen verkocht hij bloemen en eieren aan huis. „Soms wel zestig bladen in een week. Een blad heeft dertig eieren.”

Nu genieten zij van hun acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Aafje houdt de roddelbladen goed bij, Toon volgt de voetbal op televisie trouw. Samen keken ze met veel plezier naar de Olympische Spelen. „Hier kunnen we alle sporten krijgen.” Op naar de 75 jaar? „Graag, als het koppie goed blijft.”