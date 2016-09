Schagen betaalt mee zonder risico’s te kennen

SCHAGEN - Raadsleden krijgen onvoldoende informatie over het financiële reilen en zeilen van organisaties waarin de gemeente Schagen deelneemt.

Door Ronald den Boer - 20-9-2016, 19:30 (Update 20-9-2016, 19:30)

Tot die conclusie komen de rekenkamercommissies van Schagen, Den Helder en Texel in een rapport over de informatievoorziening over die organisaties (zogeheten ’verbonden partijen’ zoals Veiligheidsregio, GGD, Huisvuilcentrale) aan de gemeenteraden. Daardoor kunnen politici onvoldoende risico’s inschatten van die deelnemingen.

Zo heeft Schagen belangen in dertien organisaties, die haar jaarlijks dertien miljoen euro kosten. Het betreft hier ’hard’ geld dat wordt overgemaakt. Daarnaast staat de gemeente ook nog eens voor veertien miljoen euro garant voor bijvoorbeeld leningen die zo’n organisatie heeft uitstaan. Gaat het fout, dan moet de belastingbetaler in Schagen dus aftikken.

Volgens de rekenkamercommissies is het daarom van groot belang dat de organisaties en burgemeester en wethouders de gemeenteraad goed informeren over de verbonden partijen. In de praktijk schort het daaraan en voldoet de informatiestroom niet aan de daaraan gestelde regels. Al blijkt uit hetzelfde onderzoek ook dat Schagen dit vergeleken met Den Helder en Texel eigenlijk nog het beste doet.