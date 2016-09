Eis van tienduizend euro smartengeld na verkrachting Breezandse

BREEZAND - Tegen Wesleij S. (27) uit Den Helder is wegens een verkrachting van een vrouw (19) uit Breezand en diefstal met geweld een gevangenisstraf van zes jaar geëist. Bovendien vindt officier van justitie E. Visser tienduizend euro smartengeld aan de aangeefster toewijsbaar.

Door Ron Ranzijn - 20-9-2016, 17:24 (Update 20-9-2016, 17:24)

Op zondag 20 maart ging de vrouw op de fiets vanaf haar werk in de horeca in Den Helder naar haar woonplaats Breezand. Haar ketting ging eraf en ze moest verder lopen. Ze voelde zich in het donker niet veilig en hield daarom telefonisch contact met een vriendin. Niet ver van huis hadden de twee de verbinding verbroken. Ze dacht dat zo dichtbij Breezand niets meer zou gebeuren.

Weiland

Maar aan de Balgweg kwam plotseling een man tevoorschijn. Hij omklemde haar nek en dwong haar mee te lopen het weiland in. Daar werd de negentienjarige zowel vaginaal als oraal verkracht. Om sporen van het laatste vergrijp uit te wissen, werd zij gedwongen haar mond met slootwater te spoelen. De dader nam haar telefoon mee. Via onderzoek naar telefoongegevens kwam de politie de verdachte diezelfde avond op het spoor. Na zijn aanhouding bleek dat de gestolen telefoon afging in de tuin van de buren van S. Verschillende dna-sporen toonden aan dat hij de verkrachter was geweest.

Uitspraak volgt 4 oktober.