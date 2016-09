Onderzoekend leren op Meerpaal in Anna Paulowna

PR Een impressie van de nieuwe school in De Ontmoeting.

ANNA PAULOWNA - Een jonge leerling moet niet in een keurslijf worden geperst om te leren lezen en rekenen. Vertrouw op de eigen ontwikkelkracht van het kind. Dat is wat basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna voor ogen heeft met het programma Exploreon, waarvoor wordt samengewerkt met de iPabo in Alkmaar en technologiemuseum Nemo uit Amsterdam.

Door Harry de Jong - 20-9-2016, 13:54 (Update 20-9-2016, 13:54)

Een kleuter die al spelende leert in groep 1 en 2, maar in groep 3 en 4 opeens in het schoolbankje moet zitten. Om volgens een vastomlijnde methode te leren lezen en rekenen. Schooldirecteur Gert Jan Riemers: ,,De eigen ontwikkelkracht van een kind wordt die jaren overboord gezet. Die komt pas in groep 5 weer om de hoek kijken via de lessen wereldoriëntatie. Wij proberen die eigen ontwikkelkracht vast te houden.’’

Dat gebeurt via Exploreon: onderzoekende en ontdekkende activiteiten binnen de school. ,,Die zetten we op in samenwerking met de iPabo uit Alkmaar en Nemo in Amsterdam.’’ Het technologiemuseum in Amsterdam weet als geen ander hoe kinderen via een aantrekkelijke presentatie van materialen kunnen worden aangezet tot onderzoek en ontdekkingen. Nemo vertaalt nu in samenwerking met de opleiding in Alkmaar en de school in Anna Paulowna leerdoelen voor de leerlingen naar concrete activiteiten binnen de school.

Hoeken

In de praktijk betekent dat dat het klaslokaal er anders uit komt te zien. ,,In de klas zijn hoeken met materialen ingericht die een beroep doen op verschillende intelligenties’’, legt Exploreon-coördinator Marianne Stroomer van De Meerpaal uit. ,,In de ene hoek kan een kind met behulp van een iPad leren lezen, in een andere hoek leren kinderen woordjes door letters te vangen. Dan zijn ze meer bewegend bezig. En voor het kind dat wat meer van structuur en overzicht is, is er ook een gewone werkplek. Kinderen vinden zelf uit op welke manier ze het prettigst leren. Voor ons als leraren is het de kunst de kinderen meer los te durven laten, te durven vertrouwen op de eigen ontwikkelkracht.’’

Tegelijkertijd wil de leerkracht grip houden op het leerproces. ,,,Daarom zijn er veel gesprekken tussen leerkracht en leerling. Zelfs kleuters kunnen goed praten over hun eigen leren en aangeven waar ze tegenop lopen. Het mooie voor de leerkrachten is dat het vakmanschap weer wordt aangesproken: niet slaafs een methode volgen, maar zelf nagaan wat een kind nodig heeft. Het verschil tussen de systeemkok van McDonald’s of de vakman van een vijfsterrenrestaurant’’, zegt Riemers.’’

Surplus-scholen

Exploreon betreft vooralsnog een proef van twee jaar, waarbij andere Surplus-scholen in Anna Paulowna hun licht kunnen komen opsteken over het programma. De school gaat binnen afzienbare tijd verhuizen naar De Ontmoeting. ,,Dan kan ook in de inrichting van het gebouw rekening worden gehouden met deze manier van werken. Bijvoorbeeld door kleine instructielokalen en grote leerpleinen waar kinderen zelf kunnen onderzoeken en ontdekken.’’