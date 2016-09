Exploitanten vrezen voor kermis in Hollands Kroon

Archieffoto/Marc Moussault

WINKEL - Plotsklaps aangescherpte regelgeving door Hollands Kroon is funest voor de kermissen in de gemeente. Dat zeggen exploitanten die de kermissen aandoen. Ze willen dat de gemeente de oude regels in ere herstelt.

Door Harry de Jong - 19-9-2016, 21:30 (Update 19-9-2016, 22:08)

De gemeente heeft dit jaar als brandveiligheidseis ingevoerd dat attracties drie dan wel vijf meter uit elkaar moeten worden geplaatst. Drie als er sprake is van ’gewone’ kermiskramen en vijf meter bij attracties waarin wordt gebakken of gefrituurd.

De afstandseis maakt in veel dorpen een gezellige opstelling onmogelijk, stellen...