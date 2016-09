Vliegclub Wieringermeer voorziet stormachtige groei

Foto The Flying Dutchmen Het complex van Vliegclub Wieringermeer aan de Flevoweg in Middenmeer, tijdens een open dag in juni van dit jaar. Rechts luchthavengebouw Wings.

MIDDENMEER - Vliegclub Wieringermeer heeft haar honderdste lid verwelkomd. Het aantal leden is de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Voorzitter André Harte verwacht dat de groei zich stevig voortzet. „Wij denken in 2020 150 leden te hebben. Met kort daarna een verdubbeling van het huidige aantal toestellen.”

Door Ed Dekker - 19-9-2016, 16:55 (Update 19-9-2016, 17:28)

Vanaf de Flevoweg in Middenmeer vliegt de vereniging met dertig toestellen. ’Wieringermeer’ is in 2003 opgericht na een fusie. Als enige in Noord-Holland gaat deze club de lucht in met microlichte vliegtuigjes en paramotoren. Deze...