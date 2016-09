Mensenschedel in water bij Zijdewind aangetroffen

PR-Foto De aangetroffen schedel.

ZIJDEWIND - In een kom van de ringsloot achter een woning aan de Havenstraat in Zijdewind is een lugubere vondst gedaan. Tijdens het verwijderen van riet stuitte Herman van der Heide (63) op een mensenschedel met een kogelrond gat erin.

Door Martijn Gijsbertsen - 20-9-2016, 6:30 (Update 20-9-2016, 6:30)

,,Terwijl ik in het water stond om riet los te kloppen, voelde ik wat langs mijn benen glijden’’, vertelt hij.

Klokgaaf

,,Eerst dacht ik aan een voetbal of zoiets, dat bleek al gauw wat anders: een klokgave schedel met zelfs nog enkele tanden erin.’’

Van...