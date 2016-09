Ontdek je plekje

Foto’s John Oud Wie weet waar deze foto gemaakt is, mag reageren. Bekijk Fotoserie

Een makkelijke locatie vorige week, veel mensen herkenden de Amsteldijk in Van Ewijcksluis. Wie weet welke plek er deze week op de foto staat, mag een reactie sturen naar redactie.sc@nhd.nl of Rensgars 3, 1741 BR Schagen.

Door Kirsten Koks - 20-9-2016, 7:00 (Update 20-9-2016, 7:00)

,,Ik denk dat heel veel mensen dit wel weten. De foto van deze week is genomen in Van Ewijcksluis’’, zegt Jaap Feller. Hij kreeg gelijk, want er kwamen tientallen racties van lezers binnen op de redactie.

,,De foto is genomen in mijn geboorteplaats Van Ewijcksluis, en wel aan de Amsteldijk. Het huis op de voorgrond wordt bewoond door Lex en Ria Kooij. Wie er nog meer wonen weet ik niet, want er is veel veranderd’’, schrijft Riet Walraven-Brommer.

,,Een reactie kan niet uitblijven! Mijn geboortestraat, de Amsteldijk in Van Ewijcksluis. Ons huis toen, nummer 1, staat net niet op deze foto. Maar in deze straat heb ik honderden uren gespeeld. Het weggetje langs de huizen was nagenoeg autovrij, dus je had alle ruimte om te spelen. En het lage dijkje was zeer geschikt om vanaf te crossen, te rollen of te sleeën. Prachtige plek om op te groeien’’, vindt Karen Span.

,,Dit plekje ligt in een door ons veel gebruikte route naar Den Helder. Het wordt wel een sluiproute genoemd omdat veel verkeer van de N99 naar de Wieringermeer van deze weg gebruik maakt’’, schrijft David Berkeveld.

,,Dit zijn de huisjes aan de Amsteldijk in Van Ewijcksluis.

Een rustig plekje, aan de voet van de Amsteldijk’’, mailt Klaas van der Oord.

Marcel Plaatsman uit Alkmaar had het ook bij het juiste eind: ,,Een leuke locatie wel voor dit zoekspel: zulke dijkdorpen hebben we wel meer in Noord-Holland (Kolhorn, Oudeschild). Maar daar zijn de kavels smaller en staan de huizen dus ook dichter op elkaar, vaak ook met de gevel naar voren. Van Ewijcksluis is dus toch wel anders dan de rest, met die tuintjes en de huizen met de lange kant naar de dijk toe.’’