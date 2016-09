Werelds Floraliafestijn kleurt Nieuwe Niedorp

Foto HMC/Harry de Jong Het nieuwe festival Dahlia Days bleek een schot in de roos.

NIEUWE NIEDORP - Waarin een klein dorp groot kan zijn. De visie van de Niedorpers op de grote wereldsteden was niet alleen maar groot in afmeting bij sommige mozaïeken en werkstukken. Originele invalshoeken en fraaie afwerking maakten deze Floralia ook groots.

Door Adam Landman - 18-9-2016, 20:01 (Update 18-9-2016, 20:01)

Gigantisch was de Holland America Line in de vijver bij de speeltuin. Beelden van Rotterdam opgaand in die van New York. Een enorme arend met het Witte Huis in z’n klauwen tussen Trump en Clinton aan het eind van de Dorpsstraat....