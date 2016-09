Magnusmannen weten weer beter wat Schagen het liefst wil horen

Foto Marc Moussault Call me Blondie was qua presentatie en zang overtuigend in de goed gevulde grote zaal van Igesz.

SCHAGEN - De tweede Tribute Night van de Magnusmannen, opnieuw in de grote zaal van Igesz, had zaterdagavond naast drie optredens een pauzeact in de vorm van Marianne Kooij als verrassing. De organisatoren waren er, na de dik uitverkochte editie in februari, op gebrand snel een tweede editie neer te zetten. Om de beginnersfoutjes meteen uit te bannen.

Door Ton Smakman - 18-9-2016, 19:51 (Update 18-9-2016, 19:51)

Even na 20.30 startte ’Memphis goes to Liverpool’ haar Beatles-act. De jongens van Beukers met de ras-Schagenaar Ronald Schaafsma op gitaar, kregen de voeten...