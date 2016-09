Jongens brengen nacht door op politiebureau na vechtpartij op Markt in Schagen

SCHAGEN - Twee jongens zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, nadat ze in een vechtpartij belandden op de Markt in Schagen.

Rond een uur of vijf gingen de jongens met elkaar op de vuist. De politie scheidde de partijen en niemand deed aangifte.

Echter bleef één jongen procoveren en werd daarop gevorderd om de Markt te verlaten. Later keerde hij echter terug, waarbij hij iemand uitdaagde. Deze jongen was hier niet van gediend en sloeg de ander op zijn gezicht.

Een vechtpartij was het gevolg, waarop de politie beide jongens aanhield en insloot op het bureau in Den Helder. Zondagmorgen werden zij gehoord door het Basisteam recherche en vertrokken beide jongens met een bekeuring op zak.

Een van de hen mag zich later voor de rechter verantwoorden voor de eerdere mishandeling, waar later alsnog aangifte van gedaan is.