Bizar verkeersongeval betekent einde kippenmesterij Zijdewinder Cor van Baar (81)

Foto HollandMediaCombinatie/Martijn Gijsbertsen Cor en Gre van Baar bij een van hun schuren, waar ze ooit 20.000 kuikens in hielden.

ZIJDEWIND - ,,De doktoren hebben me vijf jaar lang gewaarschuwd, dat we er serieus rekening mee moesten houden dat hij in een rolstoel terecht zou komen. Mijn man heeft door dat ongeluk van toen vaak nóg rugklachten. Het is gelukkig nooit zo ver gekomen als ze voorspelden.’’

Door Martijn Gijsbertsen - 18-9-2016, 10:00 (Update 18-9-2016, 10:03)

Volgens Gre van Baar (77) uit Zijdewind heeft haar echtgenoot Cor (81) niet een, maar ’wel drie engeltjes’ op zijn schouder gehad. ,,Want het had destijds ook heel anders kunnen aflopen.’’

Uit de bocht

De heer Van...