Parlan-gebouw in andere handen

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Suzan Snik Het Parlangebouw.

NIEUWE NIEDORP - Het voormalige Parlan-gebouw in park De Meet in Nieuwe Niedorp is vrijdag in andere handen overgegaan. Hielko Mels is de nieuwe eigenaar. Er komen vier appartementen in.

Door Harry de Jong - 16-9-2016, 17:19 (Update 16-9-2016, 17:19)

In een ervan gaan Mels en zijn echtgenote wonen, in de drie andere bekenden uit zijn vrienden- en kennissenkring. ,,Allemaal personen die met het oog op de toekomst gelijkvloers willen wonen.’’ Mels liet zijn oog op het pand vallen tijdens een van zijn vele wandelingen met de hond door het park. Hij...