Schager postzegelclub experimenteert met toelating van verzamelaars ansichtkaarten

SCHAGEN - Postzegelvereniging West-Friesland uit Schagen start een experiment. De club met circa 75 leden wil op de eerstvolgende ruilavond ook verzamelaars van ansichtkaarten toelaten.

Door Martijn Gijsbertsen - 17-9-2016, 9:00 (Update 17-9-2016, 9:00)

,,Eigenlijk is dat geen filatelie, maar de vereniging wordt steeds kleiner. Vandaar dat we het erover hebben gehad’’, stelt voorzitter Joop Brak (71) uit Schagerbrug.

De postzegelvereniging die is opgericht in 1935 had jaren geleden nog driehonderd leden. Dat aantal is fors gekrompen.

Vers bloed

,,Probleem is dat we er ook bijna geen nieuwe mensen, vers bloed meer bij krijgen....