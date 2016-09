Spaansen Groep uit Winkel mag tot 2019 schelpen winnen op Waddenzee

Foto Spaansen Groep Een van de winzuigers uit de vloot van Spaansen: de MNO Zeezand.

WINKEL - De Spaansen Groep in Winkel is een van de vier partijen, met wie Rijkswaterstaat een nieuw contract heeft gesloten voor schelpenwinning in de Wadden- en Noordzee.

Door Martijn Gijsbertsen - 16-9-2016, 10:00 (Update 16-9-2016, 10:00)

De divisie grondstoffen en logistiek van het familiebedrijf mag, vanaf begin 2017 tot eind 2019 op meerdere kavels, in totaal 102.000 kubieke meter schelpen uit de Waddenzee halen. Het gaat om 34.000 kuub per jaar.

Gapers

Tot het eind van dit jaar heeft Spaansen nog vergunning voor winning van 100.000 kubieke meter vrijgekomen schelpenbanken van kokkels,...