Autobrand in Nieuwe Niedorp vermoedelijk aangestoken

NIEUWE NIEDORP - Op de Oosterweg in Nieuwe Niedorp heeft in de nacht van woensdag op donderdag een auto in brand gestaan. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Door Jan Balk - 15-9-2016, 13:59 (Update 15-9-2016, 13:59)

De auto stond rond 02.20 uur in brand en werd totaal verwoest. Vermoedelijk gaat het om een gestolen auto. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.