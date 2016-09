Medio december weer ’Glazen Huis’ in Hippolytushoef

HIPPOLYTUSHOEF - In het centrum van Hippolytushoef komt medio december opnieuw een ’Glazen Huis’ te staan.

Hiervoor zal door de initiatiefnemers vergunning bij de gemeente Hollands Kroon worden aangevraagd.

Plaatjes

Het is voor het vierde jaar op rij dat op Wieringen dj’s zich laten opsluiten en tegen betaling plaatjes draaien. Dit in navolging van 3FM Serious Request.

Bij voorgaande edities in Hippolytushoef is zo, in combinatie met andere acties, zo’n vijftigduizend euro opgehaald voor initiatieven van het Rode Kruis en diverse lokale doelen.

