Auto uitgebrand in Lutjewinkel

Foto’s: DNP.NU/Patrick de Jong Bekijk Fotoserie

LUTJEWINKEL - Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.30 uur uitgebrand aan de Oosterweg in Lutjewinkel.

Door Internetredactie - 15-9-2016, 7:31 (Update 15-9-2016, 7:31)

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar was nog wel enige tijd bezig met nablussen, omdat het motorblok erg heet was.

Vanwege de hitte kan de auto pas ook donderdag worden verwijderd. Het voertuig is met een rood-wit lint afgezet.

De politie doet onderzoek naar de brand.