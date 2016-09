Te weinig EHBO’ers in de Noordkop

SCHAGEN - Organisatoren van evenementen in de Noordkop moeten steeds vaker noodverbanden aanleggen om aan vereiste veiligheidsmaatregelen te kunnen voldoen.

Door Richard Zutr.zut@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 7:00 (Update 15-9-2016, 7:38)

Ook in deze regio is namelijk sprake van een afnemende inzetbaarheid van vrijwilligers met een EHBO-diploma. Voor de organisatie van elk evenement schrijven gemeenten voor hoeveel hulpverleners daarbij minstens aanwezig moeten zijn.

,,Enkele evenementen, zoals een voetbaltoernooi, zijn in ons gebied al afgelast omdat wij ’nee’ moesten verkopen’’, zegt Marieke Wijdenes van EHBO Vereniging Winkel-Niedorp. ,,We hebben nog maar negentien leden over van...