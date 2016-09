Einde nadert in slepende zaak kermisgeweld Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - Er schijnt een beslissing te zijn, maar ruim twee jaar na dato is nog altijd niets bekend over de afhandeling van de strafzaak over een ernstige mishandeling in de nachtelijke uren van de Warmenhuizer kermis van 2014.

Daarbij kreeg een brildragende inwoner uit Tuitjenhorn flinke klappen, waarbij gebroken brillenglas in een van zijn ogen terecht kwam. Via het Alkmaarse MCA-ziekenhuis werd hij doorgestuurd naar het meer in oogletsel gespecialiseerde AMC-ziekenhuis in Amsterdam, maar daar bleek dat zijn oog niet meer...