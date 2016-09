Scooterrijder gewond bij ongeval in Nieuwe Niedorp

Foto’s: DNP.NU/Ramon Vegelien

NIEUWE NIEDORP - Een scooterrijder is dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeval in Nieuwe Niedorp. Het slachtoffer kwam hier in botsing met een auto.

Dit gebeurde omstreeks 6.35 uur op de kruising Hartweg/Valbrugweg. De auto kwam uit een zijweg en botste met de scooter die op een fietspad reed.

De bestuurder van de scooter is met diverse verwondingen over gebracht naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeval is niet bekend.