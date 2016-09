Slapen tussen Schager molenwieken

Foto HMC/Richard Zut De hotelmolen komt op dit zuidwestelijke puntje van de Schager Wiel.

SCHAGEN - Met de plaatsing van dit veelzeggende reclamebord aan de rand van recreatieplas Schager Wiel laat projectontwikkelaar Klaas de Leeuw uit Schagen weten dat niets de bouw van zijn gedroomde hotelmolen nog in de weg staat.

Door Richard Zut - 12-9-2016, 17:31 (Update 12-9-2016, 17:31)

Tien jaar geleden zette De Leeuw het vergunningtraject in. Drie maanden terug resulteerde dat in definitieve toestemming voor de bouw, nadat de Raad van State de laatst overgebleven bezwaarmaker in het ongelijk had gesteld. De molen, die is bestemd voor een eenkamerhotel of Bed & Breakfast, is al klaar en wacht behalve op een fundament nog op een koper (vraagprijs rond drie ton). De Leeuw: ,,Liefst beginnen we met de fundering en de opbouw als er een koper of een huurder is die het hotel wil exploiteren. In dat geval kan die nog meepraten over de inrichting. Maar uiterlijk in december gaan we aan de slag.’’

De kap van de hotelmolen wordt 12,5 meter hoog, en de wiektip komt uit 21 meter. Permanent wonen is er niet toegestaan.