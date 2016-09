Trip langs wereldsteden op Floralia Niedorp

Foto’s Frits van Eck ’Heeft u van Van Gogh gehOORd?’ was vorig jaar te zien tijdens de Floralia.

NIEUWE NIEDORP - De deelnemers aan de Floralia Nieuwe Niedorp zijn dit jaar voor het eerst aan het werk gegaan met een thema. Deze keer wereldsteden. Volgens Astrid Brouwer van de organisatie heeft deze nieuwe werkwijze niet voor veel minder aanmeldingen gezorgd. 42 nu, vorig jaar 45.

Door Lydia Jasper - 12-9-2016, 16:59 (Update 12-9-2016, 16:59)

Wel moet het leiden tot een nieuwe oppepper voor het evenement. Tot meer eenheid. ,,Het is voor de Floralia de kans om zich te onderscheiden’’, meent Brouwer.

Proberen

Het is niet verplicht om met het thema te werken, maar wel wordt het aanbevolen. ,,We gaan het gewoon proberen’’, zegt Brouwer. ,,Niet iedereen is enthousiast en sommigen zeggen zelfs dat het de doodsteek betekent. Maar dat gebeurt wel vaker als er veranderingen op stapel staan. We kunnen met een thema juist nieuwe kanten op.’’

Sommige groepen hebben het idee omarmd. ,,Doordat ze nu gericht naar een onderwerp kijken, kunnen ze zich meer verdiepen in het thema.’’

Eiffeltoren

En hoe vermijdt de organisatie dat er straks twintig Eiffeltorens aan de Dorpsstraat staan? ,,Iedereen heeft tijdig zijn idee ingeleverd. Natuurlijk komt de Eiffeltoren een paar keer voorbij, maar de uitwerkingen zijn heel verschillend.’’

Ook nieuw dit jaar is het tweedaagse muzikale festijn Dahlia Days op het Floraliaterrein. ,,Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. De groep die vorig jaar op het toen nog lege schoolplein van De Snip stond, heeft nu een alternatieve locatie voor haar podiumwerkstuk. En ze bieden aan de deelnemers en bezoekers een nevenactiviteit aan. Muziek en gezelligheid. De muntjes voor drank kosten 1,50 euro en dat is niet veel.’’