Ontdek je plekje

Foto's John Oud Wie weet waar de nieuwe foto gemaakt is, mag reageren.

Een bekend plekje vorige week, gezien het aantal reacties dat binnenkwam op de redactie. Wie weet waar de nieuwe foto gemaakt is, mag een reactie sturen naar redactie.sc@nhd.nl of Rensgars 3, 1741 BR Schagen.

Door Kirsten Koks - 13-9-2016, 7:00 (Update 13-9-2016, 7:00)

,,Deze foto van de boerderij is genomen op het Paadje tussen Terdiek en de katholieke kerk van Nieuwe Niedorp. Ik ben er 6 jaar lang langs gefietst onderweg naar de Antoniusschool’’, schrijft Hélène Christensen-van Dam.

,,Honderde keren rijden we van Slootdorp naar Langedijk, waar onze roots liggen. En zien dan op het Paadje dit juweeltje links liggen’’, reageren Annie en Gert Tromp.

,,De foto is genomen vanaf de autoweg Alkmaar-Middenmeer. Het gaat om Paadje 2, familie v/d Molen woont er nu maar de familie De Vries woonde er daarvoor. Onze lieve buren van toen. We woonden er zelf op nummer 8, vroeger was het een een smal weggetje. Bij nummer 8 ligt nog een stukje van het oude paadje’’, zegt Jeanet Poland-Wester.

Harry Woudwijk herinnert zich: ,,Voorheen werd dit huis bewoond door de familie De Vries. Het was daar echt smal. Als de melkwagen daar stond, moest je aan het begin wachten.’’

De tienjarige Colenbrander schrijft: ,,Dit is bij mijn vriendje Dirk van der Molen, aan het Paadje in Nieuwe Niedorp. Daar speel ik dan op de boerderij. De foto is vanaf de snelweg genomen zegt mijn vader.’’

,,De foto van deze week is eenvoudig voor mij. De fotograaf stond op de N242 ter hoogte van Nieuwe Niedorp. Hij maakt een foto van de witte boerderij van de familie Van der Molen, aan het Paadje. Dit is nu een brede doorgaande weg richting Oude Niedorp. Vroeger een heel smal weggetje waar twee auto’s elkaar niet konden passeren zonder een dam op te zoeken. Toendertijd was de familie De Vries de eigenaar. Een beetje verscholen achter de bomen staat nog een boerderij. Hier heb ik zo’n 49 jaar geleden een leuk meisje leren kennen. In 1973 zijn we met elkaar getrouwd’’, zegt Arie Kouseband.

Klaas van der Oord reageert: Dit is de boerderij van Van der Molen, het Paadje 2a te Nieuwe Niedorp. Voorheen van Henk de vries, zijn broer was aannemer en heeft de boerderij in de jaren ’50 opgeknapt. Met een houten gevel en halfronde ramen. Hier was ik aan het werk als leerling timmerman. Een mooie klus en nog een mooie boerderij.

,,Op de foto die vandaag in de krant staat zie je de boerderij van de familie Van der Molen aan 't Paadje in Nieuwe Niedorp. Een hele lieve familie. Ik heb daar in mijn kinderjaren heel wat uren doorgebracht. Wieteke, de dochter van de familie, zat bij mij in de klas en wij konden het erg goed met elkaar vinden. Ik heb er voor het eerst paard gereden (op de schimmel van Sinterklaas), koeien uit het land gehaald als ze op stal moesten en in de zomer bollen rooien en pellen. Ik heb er hele leuke herinneringen aan’’, is de reactie van Désirée Kok.

Regina v/d Molen mailt: ,,Wat leuk om je eigen huis in deze rubriek voorbij te zien komen! De foto is genomen vanaf de N242 vanuit het ’reigerbosje’ schuin tegenover de boerderij aan het Paadje 2a. Een prachtplek om te wonen.’’