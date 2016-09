Buurt naar rechter vanwege flexhotel in Schagen

SCHAGEN - Een bewonersgroep van zes huishoudens is naar de rechter gestapt omdat ze bezwaar hebben tegen het beoogde flexhotel voor 64 seizoenwerkers aan de Koperwiek in Schagen. Ze vinden het aantal 64 te hoog, zegt woordvoerder Piet de Lange.

Door Harry de Jong - 12-9-2016, 11:50 (Update 12-9-2016, 12:16)

Omwonenden vinden 64 seizoenwerkers te veel

De groep heeft de rechtbank gevraagd een voorlopige voorziening te treffen, waardoor de verleende vergunning nog niet in werking kan treden. 64 seizoenwerkers huisvesten in het tot flexhotel omgevormde kantoorpand van BBHD architecten gaat volgens de omwonenden tot te veel overlast leiden. ,,Op het gebied van geluid, verkeer en licht’’, aldus De Lange. Er loopt een ecologische zone langs het pand, waardoor er ’s avond geen licht mag uitstralen.

Bezwaren

De gemeente Schagen heeft geprobeerd aan bezwaren van de buurt tegen het flexhotel tegemoet te komen. Opzet is geluidswerende schermen bij het pand te plaatsen. Een deel van het terrein moet met gras worden ingezaaid. Er komt sowieso een beheerdersechtpaar, dat ingrijpt bij overlast. Veel extra verkeer verwacht de gemeente niet, omdat de seizoenwerkers veelal met busjes van en naar het werk gaan.

De buurt denkt niet dat dit genoeg is. ,,Het aantal van 64 bewoners van zo’n flexhotel is gewoon te hoog’’, zegt de Lange. Hij benadrukt dat voor de omgeving niet speelt dat er buitenlanders in de buurt worden gehuisvest. ,,Dat wordt ons wel eens verweten; een argument om onze bezwaren te bagatelliseren. Maar het aantal van 64, dát is ons bezwaar. Wat wèl aanvaardbaar is? Daarover gaan we niet via de krant onderhandelen. Buiten de mensen die een voorlopige voorziening hebben een gevraagd liggen er ook nog zo’n twintig bezwaren bij de gemeente tegen de vergunningverlening.’’

Het verzoek om een voorziening wordt op dinsdag 27 september behandeld door de voorzieningenrechter in Alkmaar.