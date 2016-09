Piano, zang en een ontvangst met een hand

Marc Moussault De balletschool was een van de locaties voor Rondje Piano. Terwijl Jenny Reinders de handen over de toetsen laat gaan, geeft Karen Schoonheim les.

SCHAGEN - Rondje Piano in Schagen: een wandeling in het centrum van Schagen langs achttien pianohuizen met ruim veertig deelnemers. Zondag was het weer zover.

Door Simon Bos - 11-9-2016, 22:30 (Update 11-9-2016, 22:30)

Met het fraaie weer gingen in het hart van Schagen alle deuren en ramen wijd open. Bij dit compacte evenement lokten de pianisten met hun fraaie spel de toehoorders naar binnen. Veelal was er een combinatie met zang of andere instrumenten. Bij de jazzband ’JazzInDeed’, was bijvoorbeeld in geen velden of wegen een traditionele piano te bekennen....