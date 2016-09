Anders, maar niet minder niet minder leuk

Foto Marc Moussault Floris Pasma ’eet’ vuur op het Stratenfestival in Dirkshorn.

DIRKSHORN - Met de zon op het gezicht en een biertje in de hand was het goed toeven voor bezoekers van het Straatfestival in Dirkshorn afgelopen zaterdag. Iets anders van opzet dan vorige jaren, maar daarom niet minder gezellig.

Door Esther Raatgers - 11-9-2016, 21:30 (Update 11-9-2016, 21:30)

Dat het Straatfestival een ander karakter heeft, is vooral te merken aan de straten. Waar de bewoners van Dirkshorn voorgaande jaren thematisch uit hun dak leken te gaan, sieren deze editie slechts wat feestelijke vlaggetjes de voortuintjes van Dirkshorn. Minder stress voor de inwoners wellicht, maar toch een kleine aderlating voor de theatrale aanblik van het dorp. Een andere verandering is, dat alle acts en markten nu gecentreerd zijn op verschillende pleinen en alleen de straatartiesten nog het hele dorp bewandelen.

Toch is de sfeer er niet minder om. Het publiek vermaakt zich op het Muziekplein met een chaotische Belgische straatartiest. „Uit de weg!” commandeert hij, als hij op één fietswiel rakelings langs de toeschouwers sjeest. Hij zet zijn hoelahoep in vuur en vlam en voert met tweeëntwintig claxons aan zijn lijf een muziekstuk uit. Vervolgens speelt coverband ’The Hits’ een gezellig deuntje op het hoofdpodium. Korte theatervoorstellingen zijn te zien bij het handbalveld dat tot Theaterplein is omgedoopt. Op het Kinderplein kunnen kinderen zich laten schminken en zich uitleven op het luchtkussen of in de zweef. De inwendige mens kan zich te goed doen aan allerlei lekkers bij de verschillende foodtrucks. De ijsjes, tosti’s, pannenkoeken en broodjes braadworst vinden gretig aftrek. „Je komt er bijna niet door”, concludeert voorzitter Henk Kuin over het succes van dit Culinair Plein.

Kuin werkt snel zijn sateetje naar binnen. „Vanochtend om zeven uur kwamen de eerste appjes binnen. We werken met een nieuw bestuur en dan is het spannend hoe het zal lopen. Maar de opkomst is goed en de reacties zijn positief. We wilden een compactere opzet met muziek en theater van hoog niveau. Dat is gelukt.”