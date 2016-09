Compliment oud-bestuurders Medisch Centrum Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - Drie oud-bestuursleden van de stichting Boelie van Hesteren in Warmenhuizen hebben zaterdag het Schager Compliment ontvangen.

Door redactie Schagen - 11-9-2016, 10:43 (Update 11-9-2016, 10:43)

Wethouder Ben Blonk van de gemeente Schagen mocht ex-voorzitter en notaris Jan Eijckelhof uit Schoorl, secretaris Adelbert Smal en penningmeester Jules Smeulders de bijbehorende versierselen uitreiken.

De Stichting Boelie van Hesteren stond aan de basis van het Medisch Centrum in Warmenhuizen. Dat is de afgelopen periode vernieuwd en uitgebreid. Het verbouwde centrum werd zaterdag officieel geopend door voormalig arts Wim Veerman. Hij onthulde een portretschilderij van grondlegger Boelie van Hesteren, geschilderd door Niels Beemsterboer. Daarbij had Blonk de verrassing van het compliment in petto voor de oud-bestuursleden.

De verbouw was een klus van plaatselijk bouwbedrijf De Nijs. Het initiatief hiervoor kwam van enkele inwoners van Warmenhuizen die anoniem willen blijven.

Het Medisch Centrum Warmenhuizen werd in 1974 opgericht door de toenmalige arts Boelie van Hesteren. Met verschillende disciplines onder een dak was het het eerste in zijn soort in Nederland. Na het overlijden van de dokter is in 1977 de stichting Boelie van Hesteren opgericht. De drie oud-bestuursleden die het Compliment ontvingen zaten sinds de oprichting in het bestuur. Peter Beemsterboer nam eerder deze maand de voorzittershamer over.