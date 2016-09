Prachtig weer, maar niet zwemmen in De Wiel

Archieffoto John Oud Strandje De Wiel en het naastgelegen zwembad op de achtergrond. Zwemmen in het meertje bij het strandje wordt momenteel afgeraden.

SCHAGEN - Heb je prachtig nazomerweer en is het weekend, wordt het vanwege de waterkwaliteit afgeraden te zwemmen bij strandje De Wiel in Schagen.

Door Harry de Jong - 10-9-2016, 11:49 (Update 10-9-2016, 11:49)

Een aantal kinderen werd afgelopen vrijdag ziek nadat ze in het meertje van De Wiel waren geweest. Op de website zwemwater.nl staat inmiddels een waarschuwing. Zwemmen wordt afgeraden vanwege de kans op maag- en darmklachten.

,,Zonde, een smet zo op het eind van het seizoen’’, zegt manager Roel Koops van het naastgelegen zwembad De Wiel. ,,Het meertje is overigens niet ons zwemwater.’’ Maar bij mooi zomerweer zet het binnenzwembad de deuren naar strand en meertje open. Gasten kunnen dan in zwembad of natuurwater zwemmen en gebruik maken van horecafaciliteiten en sanitaire voorzieningen in het binnenbad. Koops: ,,Het strandje met meertje is iets waar Schagen trots op mag zijn. Bij goed weer wordt het druk bezocht. Vooral door moeders met jonge kinderen.’’

Zwemles

Afgelopen vrijdag meldden zich diverse kinderen af voor de zwemles in zwembad de Wiel. Ze hadden eerder in het meertje gezwommen en waren daar ziek van geworden. Later volgde de waarschuwing op zwemwater.nl. ,,Het lastige is dat je vaak te laat bent. Dat er al ziektegevallen zijn op het moment dat je meet dat de zwemwaterkwaliteit niet in orde is’’, aldus Koops.

Er was dit zwemseizoen nog geen sprake geweest van blauwalg in het meertje. Koops: ,,Vast doordat het niet lang genoeg achter elkaar echt warm is geweest, zei ik afgelopen week nog tegen een collega. Het zal nu ook wel niet meer gebeuren, omdat het ’s nachst alweer aardig afkoelt, merkte ik nog op. Dat had ik beter niet kunnen zeggen...’’

Uitvoeringsdienst

De waterkwaliteit van het meertje wordt gecontroleerd door de Regionale Uitvoeringsdienst. Die kon op zaterdag geen nadere toelichting geven.