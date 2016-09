Preventie via whatsappjes in Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - De politie in Schagen ondersteunt initiatieven van inwoners om samen in de buurt whatsapp-groepen op te richten. Buurtbewoners kunnen elkaar zo waarschuwen als er iets verdachts gebeurt in hun buurt of wijk.

Door Mike Deutekom - 10-9-2016, 9:30 (Update 10-9-2016, 9:30)

Het idee is niet nieuw, op vele plaatsen in het land bestaan al whatsapp-groepen voor buurtpreventie. Maar de gemeente Schagen en de politie hier gaan actief mensen benaderen en informeren over de voordelen van zo’n groep.

Op woensdag 28 september houden Schagen en de politie daarom een informatieavond in het dorpshuis in Warmenhuizen. Daar kunnen inwoners die al deel uitmaken van zo’n groep of overwegen om er lid van te worden, meer informatie krijgen over wat bijvoorbeeld de bedoeling is van zo’n whatsapp-groep. Er wordt daar antwoord gegeven op vragen die men mogelijk heeft.

Zoals wat doe je eerst als je een verdacht persoon ziet? Eerst de politie bellen of de buurt waarschuwen via de whatsapp-groep?

En wat is wel en niet de bedoeling in zo’n groep? Vermeld je er in dat iemand de poep van zijn of haar hond niet opruimt, waarschuw je voor een losliggende stoeptegel of beperk je de meldingen tot echte verdachte situaties?

In Warmenhuizen is al een groep actief. Agenten vertellen op de informatieavond over de mogelijkheden die deze initiatieven bieden. Ook vertellen ze over de resultaten die in Nederland al met deze vorm van buurtpreventie zijn geboekt.

De Schager burgemeester Marjan van Kampen opent de informatieavond op 28 september om half acht. Vanaf zeven uur begint de inloop in het dorpshuis. Politie-inspecteur Gerard Koomen van de politiemeldkamer geeft vanaf tien over half acht een presentatie, gevolgd door zijn collega’s, de agenten Pascal Buiten en Harm Tensen over de mogelijkheden van de whatsapp-groep.