Zoon Britse vliegenier krijgt in Wieringermeer eindelijk duidelijkheid

Foto HMC/Henk Cornelissen Gavin Davis legt een krans, achter hem links Ivor Allchin en Barry Davis.

MIDDENMEER - ,,Eindelijk kan ik het afsluiten,” zegt Barry Davis. Hij was zeven maanden oud, toen zijn vader op 23-jarige leeftijd als boordwerktuigkundige aan boord van een Lancaster in 1943 de dood vond boven de Wieringermeer.

Door Henk Cornelissen - 10-9-2016, 8:45 (Update 10-9-2016, 8:45)

,,Deze kant van mijn familiegeschiedenis heb ik nooit gehoord. We wisten niet beter dan dat mijn vader door de Duitsers was neergehaald, maar zijn vliegtuig is in de lucht geëxplodeerd, blijkt nu”, aldus de 74-jarige Brit.

Met zijn echtgenote Beryl en zoon Gavin en Ivor Allchin, kleinzoon van de in 1941 eveneens in de Wieringermeer gecrashte Donald McFarland, werd hij gisteren ontvangen bij het Historisch Genootschap in de Cultuurschuur, waar een expositie was ingericht over de twee voorvallen uit de oorlog. Ze verbaasden zich over de hoeveelheid informatie die hier over de oorlog bewaard is gebleven.

Allchin wist over zijn grootvader ook niet veel. ,,Mijn vader was indertijd twee jaar oud en is daarna geadopteerd. Voor hem is dit heel belangrijk, maar hij kon om gezondheidsredenen helaas niet meekomen. Ik ben hier ook namens hem en ben er blij om dat we mijn opa vandaag eer kunnen bewijzen.”

Met de Poldertoerinkar van Ben Tops werden de Engelse gasten naar de Dijkwielen gereden, waar de Duitsers in 1945 de dijk opbliezen. Vandaar ging het naar de twee plekken waar de toestellen zijn neergekomen. Ten slotte legden ze kransen bij de oorlogsgraven in Middenmeer, waar negen omgekomen bemanningsleden van een Halifax begraven liggen. Daar blies Dirk Bak de Last Post, waarna een minuut stilte werd gehouden. Burgemeester Jaap Nawijn sprak zijn respect en dankbaarheid uit namens de gemeente en legde met wethouder Frits Westerkamp een krans.

De twee Britse families zijn Mark Hakvoort zeer dankbaar. De Slootdorper onderzoekt de geschiedenis van de 21 toestellen die in de Wieringermeer zijn neergekomen. Hij raakte geïnteresseerd door de verhalen van zijn oma, bij wie op de boerderij de Halifax neerstortte. Op zijn vijftiende was hij een week in Engeland, om met de enige overlevende van die crash te spreken.

De beide Britten, die gisteren werden herdacht, liggen begraven op de Britse oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. ,,Het is raar,” zegt Allchin. ,,Ik heb vijf jaar voor ABN Amro gewerkt in Den Bosch. Nooit heb ik geweten dat het graf van mijn opa zo dichtbij was.”