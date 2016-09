Wereldwinkel in Warmenhuizen sluit de deuren definitief

Foto Holland Media Combinatie De Wereldwinkel.

WARMENHUIZEN - Het doek valt op 31 december 2016 voor de wereldwinkel in Warmenhuizen. Na 28 jaar worden de deuren gesloten vanwege een gebrek aan vrijwilligers. ,,We hebben het lang aangekeken, maar het is niet anders”, zegt bestuurslid Iet Hekman. ,,We gaan het op een nette manier afsluiten.”

Door redactie Schagen - 9-9-2016, 12:54 (Update 9-9-2016, 12:54)

Eerst in de Oude Ursulakerk en sinds 2004 vanaf de Dorpsstraat 215 verkochten rond de 25 vrijwilligers artikelen uit ontwikkelingslanden. Aan het eind van dit jaar zouden er twee bestuursleden en zo’n tien vrijwilligers overblijven.

Zoektocht

,,Te weinig”, stelt Hekman. ,,We zijn nu al anderhalf jaar alleen ’s middags open. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft niets opgeleverd. Met onze vaste groep vrijwilligers zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we gezegd dat het zo niet langer door kan gaan.”

De komende maanden verkoopt de wereldwinkel fair trade-artikelen tegen opheffingskortingen. In het nieuwe jaar wordt de sleutel weer overgedragen aan pandeigenaar Cor Beemsterboer. ,,Het geld dat we overhouden maken we over naar een aantal goede doelen.”