Burgemeester plaatsvervangend boos over ’Petten’

PETTEN - Er is niets mis met de veiligheid van de kernreactor in Petten. Daar is burgemeester Marjan van Kampen van overtuigd.

Door Michiel Snik - 9-9-2016, 10:03 (Update 9-9-2016, 10:03)

,,Als ik nu in de pers lees dat aan de veiligheid wordt getwijfeld word ik daar plaatsvervangend boos over”, zegt Van Kampen. ,,Onterecht wordt nu gesuggereerd dat er met de veiligheid wordt gesjoemeld. De reactor wordt intensief gecontroleerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS is zo strak en goed georganiseerd, daar kan helemaal niet gerommeld worden. En dat doen ze ook niet in Petten. Daar ben ik van overtuigd.”

Een nucleair deskundige die het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) adviseerde, verklaarde in een brief te vrezen voor de veiligheid omdat de exploitant van de reactor onder grote financiële druk staat.

Om zoveel mogelijk geld te verdienen met de reactor zou wat gemakkelijker over de veiligheid worden gedaan, zo schrijft de deskundige in de brief die bij de NOS terecht is gekomen.

Van Kampen zegt te weten van de financiële problemen. ,,Dat heeft alles te maken met grote problemen bij de afvoer van oud nucleair afval. Maar dat kun je ’Petten’ niet verwijten terwijl het ECN dit wel helemaal zelf moet zien op te lossen. Ze werken daar zeer transparant. Onlangs hebben we nog een openbare bijeenkomst over de werkwijze bij ECN gehad. Er zijn heldere regels en ik heb er echt alle vertrouwen in dat zij zich daaraan houden”, aldus de burgemeester.