Meisje doet aangifte van mishandeling in Schagen

SCHAGEN - Een vijftienjarig meisje uit Schagen heeft aangifte gedaan van mishandeling, nadat ze maandag door een jongen en een meisje aan haar haren van haar fiets werd getrokken.

Door Mike Deutekom - 8-9-2016, 14:44 (Update 8-9-2016, 15:30)

Volgens wijkagent Kees Hol is er sprake van een ’conflict in de relationele sfeer’. Hol wil over de aanleiding tot de vechtpartij verder geen mededelingen doen.

Het slachtoffer reed maandag rond vier uur over de Laan in Schagen toen ze werd tegengehouden door het duo. Daarbij ging het er hardhandig aan toe, zegt Hol. ,,Het meisje heeft woensdag aangifte gedaan en daarbij aangegeven dat ze wel veel pijn heeft gehad, maar aan de mishandeling geen letsel heeft overgehouden. Ze is aan haar haren getrokken, geschopt en geslagen door haar belaagster, terwijl de jongen omstanders belette in te grijpen. We zijn naar de aanvallers opzoek. Eventuele getuigen kunnen ons bellen via het algemene nummer: 0900-8844.’’

